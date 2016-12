23 dicembre 2014 Il corrispondente del M. O. della Bbc non riesce a finire il report perché "sballato" Quentin Sommerville, durante un servizio, inala i fumi del rogo di tonnellate di droga, l'effetto è esilarante. Il video dell'imprevisto è stato postato dallo stesso giornalista su Youtube come regalo di Natale per i suoi fan Tweet google 0 Invia ad un amico

16:14 - Durante le riprese di un reportage sul rogo di tonnellate di droga (tra cui hashish, oppio ed eroina) in un paese non specificato del Medio Oriente il corrispondente della Bbc, Quentin Sommerville, fa un piccolo errore: dimentica di usare la mascherina e inala i fumi provocati dall'incendio degli stupefacenti. Il giornalista mentre spiega cosa sta accadendo alle sue spalle inizia a ridere e non riesce più a smettere, dovendo interrompere le riprese. L'esilarante video è stato postato su Youtube dallo stesso Sommerville come regalo di Natale per i suoi fan e si intitola "Don't inhale".