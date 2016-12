Il cioccolato sta finendo e in Giappone manca il burro, inverno amaro

12:37 - Nel 2030 il cioccolato potrebbe essere solo un lontano ricordo. La triste profezia è stata divulgata dai maggiori produttori del mondo, l'americana Mars e gli svizzeri di Barry Callebaut Group, che avvertono che la richiesta di cioccolato supera di parecchio la produzione. Per i giapponesi si preannuncia un inverno ancora più amaro: il loro Natale è a rischio a causa della forte carenza di burro, ingrediente indispensabile dell'amatissimo pudding.

La crisi del cacao - Il deficit fra produzione e domanda di cioccolato raggiungerà il milione e mezzo di tonnellate entro il 2030. Basterà per tutti? Le popolari barrette, nel frattempo, stanno diventando sempre più cibo per ricchi. Il forte aumento della domanda, soprattutto dai mercati asiatici, ha fatto raddoppiare i prezzi negli ultimi dieci anni.



Tra i motivi del crollo produttivo, i cambiamenti climatici che si sono abbattuti sulle piantagioni di Ghana e Costa d'Avorio, dove si produce il 53% del cacao mondiale, le restrizioni per l'epidemia di Ebola e un fungo che ha aggredito i raccolti in Brasile distruggendone il 35%.



Tuttavia, secondo alcuni esperti, queste stime non sono attendibili e l'allarme sarebbe stato lanciato dai produttori per aumentare i ricavi.



Giapponesi orfani del burro - Il Giappone rischia di dover cancellare il Natale. Da mesi affronta una grave carenza di burro, che costringerebbe i giapponesi a rinunciare al pudding natalizio, che per uomini e donne del Sol Levante è come rinunciare al tacchino.



Nel 2007, una diminuzione del consumo di latte spinse il governo a ridurre i sussidi pubblici all'industria casearia. Ora il governo sta cercando di correre ai ripari e ha già predisposto una importazione d'emergenza di 7mila tonnellate di burro. La corsa contro il tempo per salvare il Natale nipponico è partita.