Non capita tutti i giorni di vedersi offrire da bere su un volo. Se poi a farlo è il Ceo in persona della compagnia con cui state viaggiando, la situazione è ancora più rara. È successo su un volo da Liverpool diretto a Dublino, in ritardo di dieci minuti. Michael O'Leary, amministratore delegato di Ryanair, è salito a bordo e non solo si è scusato personalmente con i passeggeri ma ha anche offerto un giro di drink a tutti. Il motivo dietro questa leggera attesa? Il trionfo di uno dei cavalli di O'Leary alla celebre corsa ippica Grand National, tenutasi proprio a Liverpool.