Il cane ruba la GoPro, l’inseguimento è esilarante

Il giornalista freelance Jon Christian ha postato sul suo profilo Twitter un video davvero esilarante: un cane che fugge con in bocca una GoPro rimasta accesa. L’action cam ha registrato tutta la scena dell’inseguimento, in cui si possono notare degli altri cani che rincorrono l’animale e un uomo che tenta, invano, di fermarlo. Il video, con più di 8 milioni di visualizzazioni, è stato molto apprezzato dagli utenti, che si sono divertiti ad associare diverse colonne sonore alla rocambolesca fuga del cane: come la sigla del The Benny Hill show.