24 novembre 2014 Il campeggio a portata di piede: Walking Shelter, la tenda che entra... nelle scarpe

14:13 - Si chiamano Walking Shelter e, all'apparenza, sembrano un paio di sneaker stravaganti. In realtà da ciascuna scarpa può essere estratto lateralmente un tessuto impermeabile i cui lembi, congiunti con un velcro sul capo, formano una sorta di "tenda". Realizzato da Sibling, uno studio di design australiano, questo singolare "rifugio" portatile è pensato per gli escursionisti che vogliono viaggiare leggeri per lunghe passeggiate nella natura.

Le braccia contenute nelle Walking Shelter (letteralmente "rifugio camminante") vanno inserite in maniglie poste all'interno del telo, in modo che tengano il tessuto ben teso. Il risultato è un rifugio "indossabile", impermeabile e resistente.