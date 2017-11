Il cagnolino Brownie impara a parlare per ringraziare la sua padrona

"Per favore" e "grazie" sono le prime parole che i genitori insegnano ai bambini quando devono mostrare loro come essere educati. Per alcune persone, questo si estende anche agli animali. Dopotutto facciamo molto per loro: li laviamo, li nutriamo, li coccoliamo, ce ne prendiamo cura in ogni modo possibile. Pur sapendo che i nostri pelosi amici ci sono riconoscenti, non sarebbe bello sentirselo dire davvero? Bene, su Twitter, Angiee ha la prova che può davvero succedere: in un video diventato subito virale la donna insegna al suo cagnolino Brownie a ringraziare e indovinate? Il cucciolo sembra proprio risponderle un entusiastico "Thank you"!