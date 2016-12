Il caffè tra le nuvole del principe di Dubai

Quella del principe Sheikh Hamdan è sicuramente una pausa caffè mozzafiato: salito in cima ad un grattacielo di Dubai si ritrova immerso in una distesa immensa di nuvole. A tratti fanno capolino le guglie degli alti palazzi dell'Emirato arabo ricordando che sotto quella marea bianca c'è, come lui stesso dice, "un mondo di opportunità". Il principe sembra cosciente dell'opportunità unica che gli è stata concessa tanto da utilizzare l'hashtag MyDubai.