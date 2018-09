Il brand Urban Outfitters lancia una nuova moda per Halloween: il costume da “influencer”

Ottobre si avvicina e con esso la festa di Halloween, ma quale sarà il costume più originale da indossare nel 2018? A lanciare un'interessante proposta ci ha pensato il brand americano Urban Outfitters, che ha messo in vendita l’outfit perfetto per i party stregati in città: quello da influencer. Il completo consiste in un paio di leggings grigio scuro e in un reggiseno sportivo di un grigio più chiaro. Per arricchire il travestimento, però, si possono aggiungere un paio di sneakers bianche, un cappello di tela nero, un paio di occhiali da sole oversize e, dulcis in fundo, una parrucca lunga color platino. “Canalizza lo stile Instagram in questo costume low-key degno di un’influencer superstar”, recita la descrizione che accompagna il reggiseno sportivo e i leggings. Molto probabilmente Urban Outfitters si è ispirato ai look della star Kim Kardashian, soprattutto al periodo in cui l’influencer era bionda e indossava la collezione Yeezy: ideata da suo marito Kanye West in collaborazione con il marchio Adidas.