IgNobel 2016, tra i "premiati" anche la Volkswagen

L'IgNobel per la chimica 2016 alla Volkswagen , "per aver risolto il problema delle emissioni inquinanti riducendone la produzione, ogni volta che le automobili vengono sottoposte a test". Non proprio una buona notizia per la casa automobilistica tedesca, visto che si tratta di un premio ironico, che dal 1991 segnala le ricerche più "strane, divertenti e perfino assurde" dell'anno. Un premio Nobel al contrario , insomma.

Questa volta, l'evento organizzato dalla rivista Annals of Improbable Research, diretta dall'ex studente di Harvard Marc Abrahams, ha deciso di sanzionale la maxitruffa delle emissioni: il cosiddetto Dieselgate, che ha messo nei guai il produttore tedesco nel settembre del 2015.



Non si tratta dell'unico "scivolone" premiato. Un riconoscimento è andato anche alla ricerca egiziana che ha indagato gli effetti dei pantaloni di plastica, lana e cotone sulla vita sessuale dei topi. E al sistema di protesi per correre sui prati come una capra, IgNobel per la biologia a pari merito con il ricercatore che ha vissuto nei boschi cercando di immedesimarsi in una lontra, un cervo, una volpe, un tasso e un uccello.



Per la letteratura, ha vinto un'autobiografia in tre volumi che descrive il piacere di collezionare mosche, vive o morte.



I vincitori hanno potuto ritirare una gratifica in dollari dello Zinbabwe - più o meno carta straccia - dalle mani di autentici premi Nobel, come il chimico Dudley Herschbach, l'economista Eric Maskin, il biochimico Rich Roberts e il fisico Roy Glauber.