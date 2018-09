Ig Nobel 2018, assegnati i premi più pazzi della scienza

La cerimonia, organizzata dalla rivista scientifica "Annals of improbable research", omaggia le ricerche inquadrandole in 10 diverse categorie che vanno dalla biologia all'economia per passare alla medicina, alla letteratura e alla pace.



Premio per la medicina - Il premio più pazzo per la medicina è stato assegnato a uno studio pubblicato a ottobre 2016 da due americani sugli effetti positivi delle montagne russe sui calcoli renali.



Premio per l'antropologia - Un altro vincitore è lo studio sull'imitazione umana degli scimpanzé. La ricerca, contravvenendo il senso comune, afferma che, sì, gli scimpanzé emulano gli umani ma è anche vero che l'emulazione interspecie corre parallela su due binari e che quindi anche gli esseri umani imitano gli animali. Lo studio, che è stato pubblicato nel gennaio 2018 da un team di ricercatori provenienti da sette diversi Paesi, ha dimostrato che circa il 10% di tutte le azioni compiute da esseri umani e scimpanzé erano imitazioni dei gesti dell’altra specie.



Premio per la biologia - Il premio per la biologia è stato vinto da un gruppo di ricercatori guidato da Paul Becher e Peter Witzgall e ha dimostrato che gli enologi possono rilevare in modo affidabile la presenza di una moscerino in un bicchiere di vino senza averlo visto prima.



Premio per la nutrizione - A vincere il premio che riguarda il campo della nutrizione uno studio condotto da James Cole che ha visto la collaborazione di ricercatori in Tanzania, Zimbabwe e Gran Bretagna. La ricerca ha calcolato che una dieta basata sul cannibalismo umano in termini di calorie non offre un buon apporto nutrizionale rispetto alla maggior parte delle diete carnivore. Quindi riconduce il cannibalismo a pratiche culturali e rituali e non alimentari legate a periodi di carestia.



Premio per la pace - Il premio per la pace è stato assegnato a una squadra di spagnoli e colombiani per uno studio sui motivi che spingono i conducenti a imprecare e insultare gli altri mentre guidano.



Premio per l'educazione medica - Un altro premio è stato assegnato a due medici giapponesi, Akira Horiuchi e Yoshiko Nakayama, per essersi praticati un'auto-colonscopia in posizione seduta per verificare la fattibilità della procedura. "Nella nostra esperienza", afferma Horiuchi, "l'auto-colonscopia si è mostrata essere non solo possibile, ma anche semplice ed efficiente". In ogni caso, il suggerimento è di non riprovarla a casa.