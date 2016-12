16 dicembre 2014 I supereroi diventano indiani: ecco come sarebbero se fossero nati a Delhi Un grafico indiano ha reimmaginato i più famosi personaggi Marvel e Dc Comics dando loro un aspetto più indiano Tweet google 0 Invia ad un amico

12:55 - Essendo nati in America dalla fantasia dei fumettisti della Marvel e della Dc Comics, tutti i supereroi, nessuno escluso, hanno un aspetto decisamente occidentale. Ma come sarebbero gli stessi paladini dell'umanità se, invece, fossero nati in India? Se l'è chiesto un grafico di Delhi, Raj Kamal Aich, che ha ridisegnato i personaggi dei fumetti con un aspetto diverso.