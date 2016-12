21 dicembre 2014 I panda invadono Kuala Lampur I 1.600 "esemplari di carta" esposti davanti al palazzo del sultano Abdul Samad per sensibilizzare al tema della preservazione della specie Tweet google 0 Invia ad un amico

11:21 - 1.600: tanti sono i panda rimasti in tutto il mondo. E tanti sono quelli realizzati in carta dall'artista francese Paulo Grangeon per sensibilizzare al tema della preservazione di questa specie. Primo "palcoscenico", dei 15 in programma, per la sua "esposizione" è stata la piazza antistante il palazzo del sultano Abdul Samad, luogo simbolo di Kuala Lumpur e della Malesia.