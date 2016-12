I pancakes più fantasiosi fatti in casa prendono per la gola adulti e piccini

Non c'è limite alla fantasia per il cuoco-artista statunitense di "Saipancakes", che sa realizzare ritratti-pancakes di personaggi famosi, di animali, conchiglie, protagonisti dei fumetti, delle favole, musicisti e scienziati. Il tutto su una padella e con pochi ingredienti a disposizione. Come ogni buon pittore, anche lui usa un modello, servendosi delle immagini disponibili sul cellulare.

La storia - Il cuoco dalla fervida immaginazione in realtà non vive dietro ai fornelli. Nathan Shields è un insegnante di matematica e anche un illustratore, quindi di ritratti già un po' se ne intendeva. Ma l'idea di realizzare pancakes è arrivata per caso, quando ha iniziato a far divertire i suoi bambini con queste figure tutte da guardare... ma soprattutto da assaggiare.