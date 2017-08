I monumenti "indistruttibili" dell'antica Roma? Tutto merito dell'acqua di mare

Quando ci si reca nella città eterna è impossibile non rimanere stupefatti dalle magnificenze giunte fino a noi dall'antica Roma. Lo stupore è motivato: come hanno fatto questi monumenti a sopravvivere per 2000 anni, mentre costruzioni molto più recenti cedono o si rovinano relativamente dopo poco tempo? Finalmente ha risposto a questo interrogativo uno studio dell’università dello Utah. Il gruppo di ricercatori guidato da Marie Jackson ha svelato il mistero: l’ingrediente segreto della robustezza degli antichi monumenti è proprio l’acqua di mare.