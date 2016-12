I migliori pasticcieri d'Italia? Arrivano dal Sud e sono pronti per il Mondiale

I tre vincitori sono un napoletano e due pugliesi. Matteo Cutolo , maestro pasticciere di Ercolano (Napoli), ha impressionato la giuria con una creazione in pastigliaggio chiamata "Il volo": un'aerografia rappresentante un'allegoria dell'opera di Leonardo da Vinci. Enrico Casarano , 24enne della provincia di Lecce, ha invece realizzato una pièce in cioccolato che rappresenta i pezzi più importanti dell'armatura del gladiatore, mentre Giuseppe Russi , 32enne di Laterza (Taranto), ha realizzato un'opera che fa rivivere la favola di Frozen, realizzata in zucchero artistico e zucchero soffiato.

Agli allenamenti in vista del Mondiale 2017 parteciperà, come riserva, Roberto Mascellaro, 35 anni, pasticciere di Gravina in Puglia (Bari), che dovrà essere pronto ad entrare in campo se ce ne fosse la necessità.