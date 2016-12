I maestri del tatuaggio si riuniscono a Milano per la Tattoo Convention

Nata nel 1995 e cresciuta in maniera esponenziale fino a diventare la prima manifestazione del settore in Italia e tra le prime al mondo, la Milano Tattoo Convention quest'anno festeggia il suo 20esimo anniversario con un'edizione che ospita oltre 300 artisti del tatuaggio a livello internazionale. L'evento si terrà dal 7 al 9 febbraio al Centro Congressi Quark Hotel. Lunedì 15 dicembre al Teatro Versace, in Piazza della Vetra, ci sarà un'anteprima della più attesa kermesse italiana legata alla tattoo art, che svelerà anche i lati più inediti di questa appassionante forma d'espressione del corpo.