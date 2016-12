14 dicembre 2014 I grandi personaggi storici rivivono in versione hipster L'artista Amit Shimoni ripensa i grandi nomi del XX secolo in chiave alternativa e molto colorata Tweet google 0 Invia ad un amico

09:47 - Dopo aver invaso le città e dettato legge in fatto di moda e creatività, pure l'Accademia della Crusca ha dovuto fare i conti con la categoria degli "hipster" includendoli nell'universo del sapere con la s maiuscola. Sul proprio sito l'importante istituzione linguistica li definisce "giovani tendenzialmente disinteressati alla politica e con velleità fortemente anticonformiste, che si riconoscono per atteggiamenti stravaganti e abbigliamento eccentrico e variopinto". Non stupisce quindi che l'universo hipster abbia attratto l'attenzione di un illustratore dissacrante come l'israeliano Amit Shimoni che ha ripensato le immagini iconiche di grandi personaggi storici. Nella sua serie intitolata "Hipstory" trovano posto Abraham Lincoln, Margareth Thatcher, John F. Kennedy, Nelson Mandela, Mao Tse Tung, Churchill, Gandhi, Winston Churchill e Che Guevara in questa luce alternativa e colorata.