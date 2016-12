I francesi mangiano più pizza degli italiani: cinque chili a testa nel 2014

16:04 - L'Italia è la patria della pizza, ma a mangiarne di più sono i francesi. A rivelare questa "sorprendente" verità è uno studio dell'istituto Gira Conseil pubblicato dal quotidiano Le Parisien: nel 2014 i cugini d'Oltralpe hanno consumato in media cinque chili di prodotto a testa, per un totale di 323 tonnellate. Le pizze sfornate nel corso dell'anno sono state 809 milioni, in particolare margherita e quattro formaggi.

"Battuti" dai cugini - "In Francia la pizza è senza dubbio un prodotto di massa che corrisponde alle nostre abitudini alimentari" ha osservato Lorene Avedikian, coordinatrice dello studio. "I pasti sono momenti di condivisione - ha aggiunto - e la pizza si condivide e corrisponde alla nostra cultura. La Francia è tra i maggiori consumatori al mondo di pizza". Nonostante le notevoli quantità consumate dai francesi, però, il popolo più goloso del tipico cibo italiano si trova oltreoceano: nella singolare classifica di mangiatori di pizza, in cima regnano incontrastati gli americani, finora insuperati.



Cosa mangiano i francesi - I francesi restano tuttavia legati alle loro tradizioni: la classica baguette con prosciutto e burro resta la star degli alimenti più consumati davanti a pizza e hamburger, anche per il suo costo, a 2,74 euro in media (con un aumento dell'1,05% rispetto al 2013) contro i 10,54 euro della pizza (+2,90%).