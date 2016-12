I figli vogliono un cane, il padre fa firmare un vero contratto sulle regole da rispettare

Un cucciolo in famiglia, il contratto da firmare 1 di 2 Web Web Un cucciolo in famiglia, il contratto da firmare 2 di 2 Web Web Un cucciolo in famiglia, il contratto da firmare leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco altre norme. Il padre vuole che "il cane sia di taglia molto piccola" (n. 3). Oppure: "Il cane non dovrà graffiare il pavimento". Chiara la regola n. 7: "Il papà non dovrà mai fare il bagno al cane". Nel caso si decida di farlo, sarò poi compito di uno dei figli a provvedere alla sua cura entro 24 ore, si legge sempre nel documento. "Papà ha potere decisionale unico e assoluto sulla scelta del nome del cane", recita la regola n. 9: in questo modo, di sicuro non ci saranno state discussioni. Dopo la stipula del contratto, in famiglia, fa sapere il padre, è entrato un tenero meticcio bianco di nome Kershaw. Per la cronaca, ci informa sempre l'uomo, la regola n. 9 (quella sulla scelta del nome) non è stata applicata.