I danzatori che non temono le vertiginiVolteggiano sui muri dei palazzi

26 settembre 2014 I danzatori che non temono le vertigini

Volteggiano sui muri dei palazzi I ballerini della compagnia "Bandaloop" si cimentano in una adrenalinica "danza verticale" sull'Oakland City Hall, sede del governo in California

12:34 - “Waltz on the Wall”, letteralmente "danza sul muro", è una delle specialità dell'innovativa compagnia "Bandaloop". Ma come si fa a danzare sospesi nel vuoto sui muri di un palazzo? Lo spiegano Amelia Rudolph e Roel Seeber, due ballerini di "Bandaloop" che si sono esibiti in una performance mozzafiato sui 98 metri delle candide pareti dell'Oakland City Hall, sede del governo della California, in occasione dell'"Art and soul festival". I due non si sono limitati a volteggiare nel vuoto saltando e lanciandosi in piroette da brivido, ma hanno anche ripreso ogni loro mossa con una telecamera GoPro. Il tutto sui 18 piani del palazzo.