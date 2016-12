I cosplayer a Italia in Miniatura: supereroi e supercattivi a Rimini per fare festa

Biancaneve, Freddie Krueger, le Winx, Capitan America, l'Uomo Ragno, Joker e Iron Man: sono solo alcuni dei personaggi che domenica hanno fatto la loro apparizione a "Italia in miniatura" per la terza edizione di "Italia in Cosplay". Una festa per tutti gli appassionati di cartoni animati, di anime e manga giapponesi, di videogiochi, di film di fantascienza, che il parco ha organizzato in collaborazione con l'associazione BHC-Best Horror Cosplay.

Tra esposizioni, aree gioco, laboratori, mostre delle armature di Ironman e della Delorean (l'auto di "Ritorno al Futuro"), supereroi e supercattivi si sono ritrovati domenica per una giornata di festa. Clou dell'evento in Piazza Italia, dove centinaia di cosplayer si sono sfidati a colpi non di superpoteri ma di trucchi ed effetti speciali, con un'incursione delle Honey Hime, quattro scatenate ragazze che hanno proposto il J-Pop (pop giapponese). E nel parco riminese ha fatto la sua comparsa anche il "Batman romagnolo", personaggio seguitissimo sui social network.



Durante tutta la giornata, poi, sono rimaste aperte diverse aree tematiche: l'area Gaming, ad esempio, dove giocare a Yu-Gi-Oh (uno dei giochi di carte più amati dai bambini), e l'area Videogames all'interno della quale gli appassionati di League of Legends (gioco online seguito da oltre quarantacinque milioni di giocatori in tutto il mondo), si sono sfidati in tempo reale, e perfino una "scuola di combattimento" con le spade laser di Guerre stellari.



Una giornata di festa, insomma, che ha trasformato Italia in Miniatura in un concentrato di personaggi di fantasia grazie ai cosplayer; "un'attrattiva insolita e piacevole - ha commentato Patrizia Leardini, direttore generale del gruppo Costa-Parchi Edutainment - per tutti i visitatori del parco".