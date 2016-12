10:29 - Paese che vai e usanze che trovi, recita un antico proverbio. Che andrebbe aggiornato con "usanze e cartelli stradali". Almeno guardando questa carrellata di insegne trovate sulle strade e nelle città in giro per l'Europa. In alcuni casi si tratta di accostamenti involontari. In altri casi sono invece veri e propri avvisi seri ma che rasentano il ridicolo.