Hong Kong: imprenditore inglese vende aria in barattolo ai cinesi

Vendere aria pulita a chi vive in città inquinate. L'idea è venuta a un giovane imprenditore inglese, che ha sfruttato l'inquinamento cinese per creare un business di successo. Leo De Watts, 27 anni, ha deciso di raccogliere e vendere in barattolo ai cinesi l'aria fresca delle campagne della Gran Bretagna. I contenitori di oltre mezzo litro sono particolarmente ricercati a Pechino e Shanghai.

I barattoli vengono venduti a 80 sterline l'uno. Watts, che vive ad Hong Kong, confeziona il prodotto soprattutto all'alba, raccogliendo l'aria in particolare nelle campagne del Dorset, del Somerset e del Galles."A volte andiamo in cima ad una montagna, altre volte in fondo ad una valle - racconta -, alcuni clienti richiedono circostante specifiche". Nonostante il costo non particolarmente modico e la volatilità del prodotto, Leo ha già venduto online ben 180 contenitori in poche settimane.