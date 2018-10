Hollywood, Lady Gaga a cuore aperto parla di abusi subiti da giovane

Per il 25° anno la rivista ELLE ha organizzato una manifestazione dedicata alle donne: l’ELLE’s Women. L’evento si è tenuto al Four Seasons Hotel di Los Angeles e fra le celebrità che vi hanno preso parte c’era anche la popstar Lady Gaga, reduce dalla sua prima esperienza come attrice nel film con Bradley Cooper “A Star is Born”. La cantante per l’occasione ha deciso di indossare un abito maschile oversize di Marc Jacobs, scelta motivata dal fatto che l’artista ha bisogno di “sentirsi sé stessa” e ci riesce meglio indossando i pantaloni anziché un abito da sera.



Il discorso che Lady Gaga ha tenuto sul palco è stato molto toccante, soprattutto quando ha parlato degli abusi subiti da giovane e dei suoi disturbi: il PTSD e la fibromialgia, causati da un forte stress. La cantante ha terminato il suo intervento spiegando bene cosa sia per lei essere una donna di Hollywood: “Per me significa avere la possibilità di imprimere un cambiamento. Prego affinché prestiamo maggiore attenzione a chi ci sta intorno e a chi ne ha bisogno”.