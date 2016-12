Hogwarts esiste davvero: nasce il primo college per maghi ispirato a Harry Potter

Il sogno di tutti i fan della saga di Harry Potter diventa realtà. Nasce in Polonia lo Czocha College of Witchcraft and Wizardry, il primo college dedicato agli studi di magia e stregoneria. Sono stati circa 200 gli aspiranti studenti provenienti da undici nazioni diverse che sono giunti nella nuova "Hogwarts" a novembre. Il corso dura quattro giorni e costa circa 300 euro. La seconda sessione sarà aperta nell'aprile 2015.

Ognuno dei quattro giorni del corso del College di Magia e Stregoneria prevede pranzi comuni nella grande sala e le lezioni, che comprendono insegnamenti come Difesa dalle Arti Oscure, Incantesimi e altro ancora, il tutto suddiviso in cinque "aree magiche". Al termine di ogni corso si sostengono gli esami finali e, se si è idonei, si ottengono gli S.P.E.L.L.s (Senior Protective Enchanter's Lifelong License), una sorta di "crediti formativi" per novelli stregoni.



Proprio come nella Hogwarts ideata dalla scrittrice J. K. Rowling, anche il castello dello Czocha è suddiviso in "case" che distinguono l'appartenenza degli studenti alle varie squadre. I loro nomi sono Durentius, Faust, Libussa, Molin e Sendivogius.