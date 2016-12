Hipster, ora arriva la cuffia... da barba

Britannici, popolo di barbuti. E così la Virginia Trains, sponsor ufficiale della gran fondo di nuoto dal 12 al 14 di giugno che si terrà nelle gelide acque del Mar del Nord, ha deciso di offrire a tutti gli hipster la possibilità di gareggiare senza rinunciare alla propria preziosa barba. Come? Creando una cuffia da nuoto che non solo ripara i capelli, ma, come se fosse una sorta di passamontagna, tiene al sicuro anche il mento e tutto quello che ci sta sotto. D'altronde, come ricorda la compagnia ferroviaria, il 12% di chi prenderà parte alla competizione, avrà una barba. Perché non proteggerla?