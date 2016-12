2 novembre 2014 Hello Kitty festeggia 40 anni e il Giappone celebra il gattino con una grande parata Nel Sanrio Puroland, il parco a tema di Tokyo dedicato al famoso personaggio, è comparsa una Hello Kitty a misura d'uomo Tweet google 0 Invia ad un amico

15:57 - Giappone, e non solo, in festa per festeggiare i 40 anni di Hello Kitty, il gattino senza bocca più famoso al mondo. Una grande parata è stata organizzata nel parco a tema dedicato al personaggio uscito dalla matita della designer giapponese Yuko Shimizu nel 1974. Per l'occasione, una Hello Kitty a misura d'uomo ha accolto le sue fans. Da Singapore a Los Angeles, in migliaia si sono ritrovati per celebrare il gattino intorno a cui ruota un giro d'affari di miliardi di dollari.