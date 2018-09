Harnaam Kaur, la donna con la barba simbolo contro il bullismo

Ha 27 anni, è inglese, di origini punjabi e ha una folta barba che le ricopre il viso. Harnaam Kaur è entrata nel guinness dei primati come la più giovane donna barbuta al mondo. Ha scoperto a 12 anni di soffrire della sindrome dell’ovaio policistico, che causa una crescita eccessiva di peluria su viso e corpo. “Mi odiavo e ammetto che volevo ribellarmi a questa malattia, ho anche cercato di togliermi la vita”. Una situazione che l’ha fatta soffrire anche per colpa anche della reazione di altre persone: “Sono stata vittima di bullismo da parte dei miei coetanei, dei miei compagni di scuola. È stato terribile”. Ad un certo punto pensava anche di farsi un’operazione al laser per superare il problema: “Ma a 20 anni ho deciso di tenerla. Non sarò più vittime di offese fisiche o di pressioni mentali”. Ma la donna che Harnaam è diventata oggi ha dovuto affrontare momenti estremamente duri: “Sono passata attraverso un viaggio dentro me stessa, che mi ha fatto crescere e maturare come persona e come donna”. Oggi è simbolo di lotta contro il body shaming, il bullismo perpetrato tramite offese riguardanti l'aspetto fisico: "Il messaggio che voglio mandare è che bisogna amare se stessi e che non si deve cambiare per nessuno".