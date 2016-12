24 novembre 2014 Hamburger come opere d'arte, ecco le creazioni di due artisti francesi Il gruppo Fat &Furious ha ideato questi stupendi panini, tutti da mangiare e da guardare Tweet google 0 Invia ad un amico

14:04 - Hamburger come opere d'arte. Ecco alcune delle straordinarie creazioni della coppia di artisti francese Quentin e Thomas, fondatori del gruppo Fat Burger & Furious. Ce n'è davvero per tutti gusti. Ma oltre al palato ad essere deliziata è anche la vista. Attenzione, sfogliare la galleria può far venire fame.