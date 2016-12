Halloween sta arrivando, ecco i costumi assolutamente da non imitare

Un uovo sodo, un macellaio assassino, i personaggi di Games of Thrones e persino una coppia incastrata in una maxi t-shirt imbottita per riprodurre un super decollétè. Devono essersi impegnati molto per cercare il costume perfetto per Halloween, ma l'impresa non è per niente semplice. Ed ecco che l'abito "horror" diventa... comico. Se state pensando a cosa indossare per la festa del 31 ottobre, queste foto mostrano le idee assolutamente da non imitare.