Halloween, Obama e Michelle premiano un bambino vestito da Papa

In occasione della festa tradizionale di Halloween "Dolcetto o scherzetto", il presidente americano e la moglie hanno accolto numerose scolaresche. Il primo premio per il costume più bello l'ha vinto un bimbo vestito come Papa Francesco, dotato anche della papamobile. I piccoli invitati hanno indossato costumi da principesse, creature spaziali e crociati. Una bimba era vestita da first lady.