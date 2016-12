Halloween nelle catacombe di Parigi, notte da brivido con un concorso di Airbnb

Passereste una notte circondati da resti umani? Se la risposta è sì il concorso proposto da Airbnb, piattaforma per affittare alloggi e stanze, è rivolto a voi. Il sito offre la possibilità per due persone di passare la serata di Halloween nelle catacombe di Parigi. Pernottamento, cena, concerto privato e colazione inclusa a chi spiegherà meglio perché pensa di essere abbastanza coraggioso per poter dormire nell'ossario.