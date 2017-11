Ha il passaporto svizzero il ponte sospeso più lungo al mondo

L’opera si trova sulla via panoramica denominata “Europaweg” a un’altitudine che oscilla tra i 1600 e i 2200 metri, da cui si possono ammirare bellezze mozzafiato come il monte Cervino, il Dom e le Alpi bernesi. Per la sua realizzazione, durata due mesi e mezzo, sono stati utilizzati cavi di sostegno dal peso di otto tonnellate.



Il Ponte è costato 750mila franchi, gran parte dei quali coperti grazie al contributo degli sponsor e dei comuni di Zermatt, Grächen, Randa, St. Niklaus e Täsch. L’opera è stata ribattezzata in onore dell’imprenditore Charles Kuonen che ha finanziato il progetto versando oltre 100mila franchi.



Il percorso è sconsigliato da percorrere durante i temporali e inadatto ai deboli di cuore, viste le griglie che permettono di vedere sotto il vuoto a strapiombo.