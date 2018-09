Guinness World Records: ecco tutti i primati del 2019

Lo sapete che la trapezista volante più anziana ha quasi 85 anni , abita in California, ed è ancora in attività? E un macellaio irlandese è riuscito a produrre 78 salsicce in un solo minuto? Questi sono solo due dei nuovi primati entrati ufficialmente nel libro dei Guinness 2019. In Italia il volume è edito da Mondadori ed è disponibile dal 18 settembre . Ma le ambite targhette dal Guinness World Records sono già state assegnate. Ecco le novità.

Ali Spagnola (USA) - Record per: i 100 m più veloci con space hopper
Ash Randall (UK) - Record per: il tempo più lungo con un pallone da calcio sulla pianta dei piedi stando sul tetto di una macchina in movimento
Barry John - Record per: il maggior numero di salsicce prodotte in un minuto
Elizabeth Bond (UK) - record per: i ferri per lavorare a maglia più grandi
Il record per il maggior numero di double dutch di un cane in un minuto va a Geronimo: un incrocio tra border collie e kelpie
Frank Smoes (Australia) - Il record per: la più grande collezione di set Lego
F.M. Kahn (Germania) - La collezione più grande di oggetti relativi ai clown
Il salto più alto di un cane è stato compiuto da Feather: una femmina di levriero di due anni a Frederick, Maryland, USA.
Il record per il salto da fermo più alto va al canadese Evan Ungar
Dunja Kuhn (Germania) - Il record per il maggior numero di hula hoop in rotazione simultanea con diverse parti del corpo
Brookelynn Bley (USA) - Record per: il tempo più lungo con sei hula hoop in rotazione facendo la spaccata
Il record per il maggior numero di dadi impilati sulla zampa di un gatto va a un gatto domestico a pelo corto chiamato Bibi che vive in Malesia
La ginnasta Betty Goedhart di 84 anni è la più vecchia trapezista volante in attività
Il maggior numero di flick all'indietro consecutivi (una mano) sono stati eseguiti da Zama Mofokeng a Tembisa, Sud Africa
Tom Bagnall (UK) - Record per il go-kart a reazione più veloce
Sumiko Iwamuro di 83 anni è la più vecchia Dj professionista da discoteca
Ryan Luney (UK) - Il maggior numero di salti all'indietro soffiando fuoco in un minuto
Ryan Luney (UK) - Il record per il reverse vault più lungo (parkour)
L'uomo più modificato è Rolf Buchholz (Germania): ha un totale di 516 modificazioni del corpo
Il più grande carretto giocattolo: misura 8,05 m di lunghezza, 3,54 m di altezza e 3,59 m di larghezza
Olga Henry (Russia/USA) - record per i 10 m più veloci su slackline in punta di piedi
Si chiana Mantis l'esapode guidabile più grande del mondo
Kevin "L.A. Beast", Strahle (USA) ha divorato il maggior numero di ciambelle con zucchero a velo in tre minuti
Josh Horton, USA - Record per il maggior numero di torce giocolate su balance board
Josh Horton (USA) - Record per il tempo più lungo con una chitarra in equilibrio sulla fronte
Jacc Batch - Record per la più grande collezione di Sylvanian Families

L’autorità mondiale per le imprese da record ha stabilito che l'85enne Betty Goedhart (Usa) è la più vecchia trapezista volante in attività. "Un eccezionale esempio di come l’età non deve impedirvi di realizzare i vostri sogni", si legge nel libro dei Guinness. Betty ha iniziato a prendere lezioni per diventare trapezista alla veneranda età di 78 anni. Tom Bagnall, del Regno Unito, possiede invece il go-kart a reazione più veloce: capace di raggiungere i 181 chilometri all'ora. Barry John Crowe, irlandese di 28 anni, è riuscito a produrre invece il maggior numero di salsicce in un minuto: 78 in tutto.



Il cane Feather, un trovatello adottato da un canile statunitense, è entrato nel libro dei primati per il salto più alto di un cane. Samantha Valle, la sua padroncina, ha iniziato ad addestrare Feather quando l’ha visto saltare così in alto da colpire il soffitto del loro seminterrato. Geronimo, un altro amico a quattro zampe, è entrato invece nel Guinness World Records per il maggior numero di double dutch (salti con due corde) di un cane in un minuto. Betsy, un’artista di 31 anni del Wiltshire (Gran Bretagna), ha creato invece i ferri da maglia più grandi: 4,42 metri. Li aveva realizzati per una mostra. “Chiunque ha un potenziale se continua a impegnarsi e perseverare. Provateci: che male può fare?”, ha detto. Questi e tanti altri personaggi sono entrati nel nuovo Guinness World Records 2019 grazie alle loro passioni.