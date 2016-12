Guinness Word Record, misurano 40 cm e sono i piedi più lunghi del mondo

Con i suoi 220 cm di altezza, il giovane non è di certo un nanerottolo, ma di sicuro la sua altezza non può giustificare in pieno la lunghezza dei suoi piedi. Quello che è certo è che per un "piedone" così non è naturalmente tutto rose e fiori: i negozi di scarpe sono ovviamente off limits, solo il su misura è possibile. Ma c'è dell'altro. "Fin da quando ero piccolo - racconta Jeison - sono stato preso in giro dai miei compagni, subendo veri e propri atti di bullismo che mi hanno fatto soffrire per molto tempo. Fortunatamente adesso non succede più". Probabilmente i cattivi ora hanno paura di essere presi a calci!