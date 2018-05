Guarda i Backstreet Boys salire sul palco vestiti come le Spice Girls

L'ultima esibizione dei Backstreet Boys a bordo della nave da crociera BSB Cruise è stata a dir poco insolita. Il gruppo infatti ha deciso di presentarsi sul palco vestito come le Spice Girls, la loro controparte femminile negli anni '90. I cinque non si sono solo limitati a indossarne gli abiti, ma hanno anche cantato alcuni dei più grandi successi della girlband, da "Spice up your life" a "Wannabe". Il pubblico, che di certo non si aspettava una performance del genere, è letteralmente impazzito.