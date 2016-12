Grattacielo a forma di cobraCosì il panorama diventa unico

Meglio del nuovo World Trade Center Bosco Verticale miglior grattacielo

Un altro riconoscimento da incorniciare per il Bosco Verticale, la torre green disegnata dallo studio dell'architetto Stefano Boeri e inclusa nel Progetto Porta Nuova a Milano. Dopo averlo nominato miglior grattacielo in Europa, il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) - prestigioso organismo...