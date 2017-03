Si chiama Loraine Maurer, ha 94 anni e da 44 serve panini da McDonald's a Evansville, cittadina dell'Indiana: per tutti i suoi clienti ha sempre avuto un sorriso, e quegli stessi clienti giovedì scorso le hanno organizzato, assieme ai proprietari del ristorante e alla Ronald McDonald House Charities of the Ohio Valley, una festa a sorpresa. Tutti insieme si sono ritrovati nel locale per tagliare una torta celebrativa e per consegnarle un attestato.

La nonnina di McDonald's ha iniziato a lavorare nel locale nel 1973, quando il marito è andato in pensione, e da allora non ha mai smesso: 44 anni filati senza mai saltare un turno di lavoro. E mangiando lei stessa i panini della celebre catena di fast food tutte le volte che era al lavoro: una dieta che a quanto pare l'ha mantenuta in forze.



Nonna Loraine ha raccontato all'emittente americana ABC che l'impiego da McDonald's doveva essere solo un lavoro temporaneo, ma quando il marito è morto è diventato un'ancora di salvataggio: i clienti sono diventati i suoi migliori amici, e l'hanno aiutata a superare il lutto.



Da allora la donna non ha mai smesso di lavorare, e non ha intenzione di farlo nemmeno ora: continuerà a lavorare al fast food finché avrà la forza di farlo: "Se smettessi - ha spiegato - mi mancherebbe troppo. E io non voglio diventare depressa. Comunque questo per me non è un lavoro, mi piace davvero farlo".