Gran Bretagna, famiglia trova una borsa piena di pistole sul fondo di un fiume

Quello con il magnete è un tipo di pesca ormai diffuso e proprio in questo modo una famiglia inglese ha trovato una borsa contenente delle pistole. È successo sul fiume di Irwell, nei pressi di Salford (nella contea di Manchester): a scoprirla Douglas Simcock, con la moglie Sarah e i loro due bambini. L’arsenale recuperato era composto da un fucile, due pistole e delle munizioni, ed è stato ritrovato avvolto in una giacca catarifrangente. Nella borsa, inoltre, erano presenti anche due mattoni. Posizionati lì per far sì che mantenessero gli armamenti saldi sul letto del fiume.



Ci sono voluti dieci minuti prima che Douglas riuscisse a tirare la borsa fuori dall’acqua, successivamente la famiglia ha consegnato le armi alla polizia. Douglas è rimasto sconvolto perché non aveva mai trovato nulla di simile prima. E anche per sua moglie Sarah è stato scioccante. Era la prima volta che la donna andava a pesca con il marito e certamente non si aspettava di fare una scoperta del genere.