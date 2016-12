20 gennaio 2015 Gran Bretagna, addio alle modelle in topless

Il The Sun cancella la storica pagina tre Dopo 44 anni e tante polemiche il tabloid inglese rinuncia alla foto a tutta pagina pubblicata per la prima volta nel novembre del 1970

13:07 - Addio alla storica pagina 3 del The Sun. Il tabloid inglese ha deciso di rinunciare alle foto di modelle in topless pubblicate per la prima volta il 17 novembre del 1970. Una rivoluzione che avrebbe ottenuto il consenso del numero uno del tabloid britannico, il magnate dei media Rupert Murdoch. E che è anche conseguenza della virale campagna "No more page 3" che, con l'hashtag #nmp3, ha conquistato almeno la parte femminile della Rete.

A dare la notizia è il Times, che fa parte dello stesso gruppo editoriale.



Per gli appassionati, però, c'è una buona notizia. La Page 3 del Sun continuerà a vivere proprio in Rete, con un'apposita sezione sul sito web della rivista.