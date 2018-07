Mickelson, in questi giorni impegnato in Scozia, è considerato uno dei migliori golfisti in attività. Ventesimo nel ranking mondiale e ventiduesimo nella classifica degli sportivi più pagati al mondo di Forbes, ha vinto nel corso della sua trentennale carriera molte gare importanti: il Masters nel 2004, 2006 e 2010; il PGA Championship nel 2005 e la The Open Championship nel 2013. Nella vita, ad esempio, è destrorso, ma nel golf gioca da mancino per imitare suo padre che per anni è stato il suo riferimento sportivo. Questo gli è valso il soprannome di "Lefty" e gli ha dato uno stile tutto suo.