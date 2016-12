24 marzo 2015 Goa, fanno sesso sulla moto in corsa: la foto impazza sui social network La polizia ha rintracciato il motociclista multandolo per guida pericolosa. Lo scatto è diventato virale in Rete. I commenti si sprecano Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:20 - Sembrerebbero i protagonisti in salsa indiana del film "Viaggi di Nozze" con Carlo Verdone e Claudia Gerini, e invece è la realtà. Questo scatto riprende una coppia mentre fa sesso in sella a una moto alle prime ore del giorno sul ponte di Zuari, a Goa. La scena è stata fotografata dagli autisti increduli ed è diventata virale sul web con tanto di commenti sui social network. Lo scatto è arrivato fino alla polizia indiana, che ha rintracciato il motociclista e lo ha multato, non per atti osceni in luogo pubblico, bensì per guida pericolosa.