Gli scalini sono troppo scivolosi: cade e finisce nel Tamigi

James Moss, reduce da una dura giornata di lavoro, ha deciso di fare un tuffo nel Tamigi mentre un suo amico riprendeva la scena con lo smartphone. Purtroppo per lui, la nuotata non è andata come previsto. Mentre scendeva la scalinata verso il fiume, infatti, l'uomo è scivolato, cadendo e finendo in acqua a pancia in giù, tra le risate dei suoi amici. Lo stesso Moss ha condiviso il video del capitombolo su Twitter, totalizzando 2 milioni di visualizzazioni in sole ventiquattro ore.