Gli otto WC più strani al mondo

Alcune volte andare in bagno può riservare qualche sorpresa. Infatti, se capita davanti a voi un WC con tanto d'acquario non rimarreste stupiti? Nel mondo ci sono dei water che sfidano ogni fantasia e vanno incontro a tutti i gusti, da chi ama il jazz a chi invece è un vero e proprio fan di Star Wars.



Alcuni di questi pezzi possono essere delle vere e proprie opere d'arte, come il water d'oro di Cattelan in esposizione al Guggenheim di New York. Per gli altri, invece, è possibile acquistare dei kit fai da te per provare a costruirseli a casa.