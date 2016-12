Gli oggetti della nostra vita, 62 esistenze raccontate attraverso ciò che tocchiamo

Viviamo in una società consumista, è vero; siamo circondati - e qualche volta dominati - dai beni materiali: vero anche questo. Gli oggetti che possediamo e con cui entriamo in contatto quotidianamente, però, dicono chi siamo, raccontano la storia della nostra vita, tracciano il segno delle nostre relazioni. Da quest'idea ha origine Every Thing We Touch, "tutto ciò che tocchiamo", il fotoprogetto dell'argentina Paula Zuccotti, che ha chiesto a 62 persone di tutte le età e di parti diverse del globo di tener nota, appunto, degli oggetti maneggiati durante una singola giornata.



Ci sono la suora equadoriana e il macellaio di Buenos Aires , la tatuatrice australiana e il burattinaio cinese, giovani e vecchi, single o in coppia. "Cercavo storie di vita che mi intrigassero, alcune delle quali stanno scomparendo", racconta la fotografa, che da Londra, dove vive, è andata ad esempio in cerca di cowboy in Arizona e di geishe a Tokio (traendo poi dalle immagini il libro fotografico Every Thing We Touch. A 24-hours inventory of our lives).