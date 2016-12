Gli alberi di Natale più bizzarri del mondo

Chi l'ha detto che l'albero di Natale deve essere... un albero? Ecco gli scatti di alcune idee creative per festeggiare in maniera bizzarra. Ce n'è davvero per tutti i gusti: da un "abete" di guanti di lattice a quello fatto di ricami e merletti, passando per la gonna "addobbata" di un vestito. Per un Natale sicuramente meno tradizionale, ma che potrebbe far risparmiare tempo e denaro ai "fanatici" dell'addobbo.