Gli Adelphi Ignoranti, ironia e parodie da copertina

La satira in chiave parodica colpisce ormai tutti: ultima vittima designata è, infatti, la nota casa editrice Adelphi, i cui titoli intellettuali ed elitari divengono lo spunto perfetto per un rifacimento caricaturale degli stessi che chiama in causa i più noti fatti di costume. I volti noti dello spettacolo e del panorama televisivo vengono trasformati in scrittori improvvisati con tanto di titolo del libro che si rifà ad una loro peculiarità, alla loro professione o ad una frase idomatica particolaremente identificativa. Dalla Parodi con il suo Destrutturami il dessert, romanzo erotico, al Grande libro dei sogni, cabala e sedativi di Bill Cosby, passando da L'amore ai tempi del Girela di Valentino Rossi e da Waiting for Dodot di Tonio Cartonio, la geniale idea dei creatori della pagina non può che far sorridere tutti, anche i più scettici.