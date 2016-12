Giugno il mese dell'orgoglio: online gli album delle nozze gay-lesbo

09:57 - Celebrare l'amore e la gioia che può generare un rapporto di coppia, qualunque siano i sessi coinvolti. Questo il messaggio di alcuni scatti dedicati a giugno, il mese dell’orgoglio LGBT, gay, lesbico, bisessuale. Il primo a stabilirlo è stato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama nel 2009, come invito a rigettare le discriminazioni e i pregiudizi, e ricordare chi in passato ha combattuto per quei diritti che oggi risultano incontestabili.