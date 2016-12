Gita sull'Etna con Street View: l'escursione sul vulcano diventa virtuale grazie a Google

14:52 - Salire sull'Etna sarà possibile anche standosene tranquilli sul divano di casa. Come? Grazie a Google Street View, che da oggi rende navigabile anche il vulcano catanese. Il sistema ha mappato l'Etna dalle pendici fino alla sommità grazie a uno zaino tecnologico equipaggiato con 15 fotocamere che scattano immagini ad alta risoluzione in grado di fornire una panoramica a 360 gradi in orizzontale e 280 gradi in verticale. Un modo, spiega Google, per tutelare e valorizzare l'eredità culturale e storica del territorio.