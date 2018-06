Giornata mondiale dello Yoga, in 60mila in India per una mega lezione di gruppo

Più di 60mila persone si sono riunite a Mysore, nello stato di Karnataka, in India, per celebrare la Giornata mondiale dello Yoga. Il modo migliore per festeggiare questa ricorrenza? Una mega lezione di gruppo.



L’International Yoga Day ricorre il 21 giugno di ogni anno, data ufficializzata nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A volere fermamente una giornata interamente dedicata a questa disciplina è stato il premier indiano, Narendra Modi. Ma non è stata solo la "patria" dello yoga a organizzare eventi e allenamenti: la ricorrenza si è infatti celebrata in 193 Paesi del mondo.